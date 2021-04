Tessa Wullaert verlengt contract bij Anderlecht: "Een makkelijke keuze"

Met de komst van Tessa Wullaert in het begin van het seizoen, hadden ze bij Anderlecht een dikke vis beet. Die dikke vis blijft nu dus nog een jaartje langer in Brussel, ondanks aanbiedingen vanuit het buitenland...

Het is een bewuste keuze van Wullaert om nog een jaartje langer bij de vrouwen van Anderlecht te blijven. Want aan aanbiedingen geen gebrek voor de spits. De Anderlechtspeelster had in een interview met Sporza gezegd dat ze ‘nu meer aanbiedingen kreeg dan haar periode bij Manchester City’.

“Ik ben hier heel gelukkig”, zei de Belgische nog verder in het interview. “Ook kan ik zo makkelijker werken aan mijn project, ik geef namelijk les aan voetballende meisjes. Dat project is voor mij even belangrijk als mijn eigen voetbalcarrière. Bovendien is zo alleen in het buitenland gaan zitten is ook niet alles. Het was een makkelijke keuze voor mij”, aldus Tessa Wullaert.