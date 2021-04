Bedrag gelekt: Leverkusen wil met een hele grote zak geld komen shoppen in Brugge

Club Brugge moet deze zomer mogelijk afscheid nemen van enkele van hun sleutelspelers. Vooral Bayer Leverkusen zou staan te springen om een Brugs goudhaantje weg te plukken.

De Duitse pers maakte eerder al gewag dat Die Werkself geïnteresseerd zou zijn in Odilon Kossounou. De 20-jarige Ivoriaan heeft al heel wat progressie gemaakt en heeft nog een grote marge. Bovendien kan hij zowel centraal in de verdediging als op de zes uit de voeten.

Volgens La Dernière Heure wordt de interesse steeds concreter want de Duitsers zouden bereid zijn om zo'n twaalf miljoen euro op tafel te leggen voor de Brugse stopper. Of dat voldoende is om Vincent Mannaert en co te overtuigen valt nog af te wachten.