Kan Antwerp verrassen zonder Refaelov?

De kogel is door de kerk: geen Lior Refealov in de komende wedstrijden van Antwerp. Een serieuze aderlating! De hamvraag is hoe de Antwerpenaren hier mee zullen omgaan. Zullen ze Refaelov missen of zal deze ongewone situatie hen motiveren?

Antwerp Antwerp staat garant voor wedstrijden met spektakel. In hun laatste drie wedstrijden werd er maar liefst 15 keer gescoord! Met als laatste wedstrijd uiteraard hun spectaculaire comeback tegen Genk. Mbokani en Batubinsika scoorden beiden in de laatste minuten waardoor ze Genk alsnog met 3-2 versloegen. Maar nu moeten ze het dus zonder de verdeler Lior Refaelov doen. Ook op Haroun zullen ze nog niet kunnen rekenen. Hij is nog steeds geblesseerd met een spierblessure die hij opliep tegen Anderlecht. Genk Genk is door de bekerwinst alvast zeker van Europees voetbal. Toch staan ook zij erop gebrand om goed te presteren in de play-offs. En dan vooral tegen Antwerp. Zij zullen ongetwijfeld revanche willen na de 3-2 nederlaag tegen Antwerp. Ook wedstrijden van Genk leidt vaak tot veel doelpunten. Zo zijn er 18 doelpunten gemaakt in hun laatste vier wedstrijden van de Jupiler Pro League. Het dodelijke aanvalstrio Onuachu, Bongonda en Ito staat alvast klaar om tegen Antwerp hun cijfers aan te dikken. Spelverloop Om Club Brugge nog een beetje onder druk te kunnen zetten, moet er absoluut gewonnen worden. Het lijkt logisch dat beide ploegen elkaar met open vizier zullen bekampen. Lekker ouderwets, aanvallend voetbal! Het is moeilijk in te schatten wat het effect zal zijn van de afwezigheid van Lior Refaelov. Veel spelers zijn vervangbaar, maar bij een gouden schoen ligt dat net iets anders. Er gaat veel kwaliteit verloren en het zal zeer moeilijk worden voor Antwerp om dit te compenseren met duelkracht en motivatie. Enkele interessante weddenschappen Twee aanvallende ploegen die moeten winnen om een waterkans te behouden om kampioen te worden. Dan moeten er wel goals vallen, toch? Toch geeft betFIRST je nog 1,68 keer je inzet wanneer er drie of meer doelpunten zijn in de wedstrijd. Voor een overwinning van Genk geeft betFIRST je 2,40 keer je inzet. Het is zeer opvallend dat de odds niet zijn aangepast nadat het nieuws bekend werd gemaakt dat Lior Refaelov niet meer voor Antwerp zal spelen. Hebben ze dit over het hoofd gezien?





Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.