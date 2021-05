Le Marchand blikt terug op wedstrijd tegen Genk: "Verschillende redenen dat we verloren hebben"

Gisteren vond de openingsspeeldag van play-off 1 plaats. De ploegen die tegenover elkaar stonden, waren Royal Antwerp en Racing Genk. The Great Old kreeg twee pijnlijke tegentreffers in de laatste twintig minuten waardoor het de wedstrijd verloor.

Maxime Le Marchand en Antwerp staan dus terug met de voeten op de grond. “Er zijn verschillende redenen voor onze verlieswedstrijd van vandaag”, begon Le Marchand. “Als je voor staat, wil je die voorsprong behouden en begin je te verdedigen. Ook fysiek gingen we eronderdoor, we probeerden Genk heel hoog vast te zetten, en dan is het niet abnormaal dat je erna dan fysiek ten onder gaat” “Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ze hadden niet veel kansen, maar waren een stuk efficiënter dan wij”, aldus Maxime Le Marchand, verdediger van Antwerp.