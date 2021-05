Opmerkelijk: Luciano D'Onofrio aandachtig toeschouwer tijdens barragematch

Opmerkelijke gast in het Stade du Pairay: niemand minder dan Luciano D'Onofrio, sportief van directeur van Antwerp, is aandachtig toeschouwer tijdens Seraing-Waasland-Beveren.

De sportief directeur van de Great Old heeft er een turbulente week opzitten. Zaterdag was hij aandachtig toeschouwer tijdens Seraing-Waasland-Beveren, de heenmatch van de barrages voor het laatste ticket in de Jupiler Pro League.

Opmerkelijk, want ook Seraing-Waasland-Beveren wordt (uiteraard) zonder publiek gespeeld.