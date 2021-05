Blijft Nmecha dan toch bij Anderlecht? "Dan wordt het iets waarschijnlijker dat ik blijf"

Anderlecht mag zich gaan opmaken voor play-off 1, daar valt nog veel in te verdienen. Een plaats in de Champions League bijvoorbeeld. Als Anderlecht Champions League speelt, heeft het ook een sterkere positie aan de onderhandeltafel. Dat is ook zo in dossier Nmecha.

Als Paars-Wit straks tweede wordt in play-off 1, mogen de Brusselaars zich gaan opmaken voor de kwalificaties van de Champions League. Als ze eerst worden, wat nog kan, spelen ze rechtstreeks Champions League. Indien Anderlecht op het Europese kampioenenbal aanwezig kan zijn, kunnen de paarsen uit Brussel makkelijk, en betere, spelers aantrekken. Dat geldt ook in dossier Nmecha: “Als we volgend jaar Champions League zouden spelen, wordt het iets waarschijnlijker dat ik blijf”, zei de Duitse spits in een interview met Sporza. “Deze Club is hoe dan ook belangrijk geweest in mijn carrière, daarvoor ben ik dankbaar. Ik kan nog niet zeggen of ik blijf”, aldus Lukas Nmecha.