Verrassend? Referee Department laat zich uit over de fase tussen Cullen en Dost

De drieste tackle van Josh Cullen aan het adres van Bas Dost zorgde voor de nodige commotie na de topper tussen Club Brugge en Anderlecht. Ook het Referee Department heeft zich nu uitgesproken over de zaak.

Club Brugge kon uiteindelijk een puntje redden tegen Anderlecht (2-2), maar vooral de tackle van Josh Cullen aan het adres van Bas Dost was achteraf voer voor discussie.

Rode kaart, géén VAR-interventie

Diverse oud-scheidsrechters vonden het een rode kaart. Daar is ook het Referee Department het mee eens: "Voor deze fout verwacht het Referee Department een rode kaart voor ernstig gemeen spel."

Ze leggen wel de foute beslissing bij de scheidsrechter van dienst: "Omdat er bij de fout geen hoge intensiteit en buitensporige kracht aanwezig was, zijn niet alle criteria voor een VAR-interventie aanwezig en is de beslissing van de ref geen clear and obvious error."