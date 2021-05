Is het vertrek van Clement bij Club Brugge nakend? "Zo ken ik Philippe al tien jaar"

Is Philippe Clement volgend seizoen nog steeds de coach van Club Brugge? De geruchtenmolen draait allesbehalve op hoge toeren, maar hier en daar sijpelen er signalen van een nakend vertrek binnen.

Philippe Clement danst zelf om het onderwerp heen, maar dat is geen reden voor Vincent Mannaert om zich zorgen te beginnen maken. “Dat is Philippe”, haalt de algemeen manager van Club Brugge de schouders op in Het Laatste Nieuws. “Hij heeft zichzelf een doel gesteld: de titel winnen. En onderweg denkt hij aan niets anders.”

“Zo ken ik Clement al tien jaar”, besluit Mannaert. “Na de titelstrijd zal hij beginnen nadenken. In dit geval zal dat eind mei zijn. Maar ik heb op dit moment geen enkele aanleiding dat Philippe zijn laatste contractjaar niet wil ingaan. Dat is overigens ook de wens van Club Brugge.”