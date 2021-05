Belgische clubs supporteren in Europa voor Villarreal en Chelsea

Anderlecht, KRC Genk en Antwerp zullen in de Europese competities zoals de Champions League en de Europa League volop supporteren voor Villarreal en Chelsea. Bij eindoverwinningen van deze ploegen kan het Europees ticket voor een Belgische club namelijk opgewaardeerd worden.

De kans bestaat dat de ploeg die na de Champions' play-offs naar de Europa League mag geen kwalificatiewedstrijden moet spelen. Volgens Het Laatste Nieuws mag deze ploeg namelijk meteen naar de groepsfase als Villarreal de Europa League weet te winnen of Chelsea de Champions League.

Villarreal staat er voorlopig goed voor in de Europa League. De Spaanse club haalde het met 2-1 in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Arsenal. Chelsea speelde in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League dan weer 1-1 gelijk op het veld van Real Madrid.