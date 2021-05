Verbruggen na zijn onverwacht debuut en moeilijke periode: "Mijn vader had dit moeten zien, hij was supertrots geweest"

Bart Verbruggen mocht zondag verrassend zijn debuut maken bij Anderlecht. De boomlange (1m93) Nederlander snoert daarmee de kritikasters in zijn eigen land de mond: "Ze zeiden dat ik nooit mijn kans zou krijgen bij Anderlecht", aldus Verbruggen in De Telegraaf.

"De hele visie, omgeving en werkwijze bij Anderlecht gaven mij het vertrouwen dat ik sneller een kans zou krijgen dan bij NAC. Dat kwam ook door trainer Vincent Kompany, die al eerder heeft laten zien dat hij jonge spelers de kans durft te geven. Dat gevoel had ik bij NAC veel minder", klinkt het in de Nederlandse krant.

Verbruggen moet zijn strepen nog verdienen, maar is alvast van alle markten thuis. “Ik ben een keeper die rust en controle wil uitstralen naar de ploeg. Het is niet zo dat ik heel grote plus- of minpunten heb. Ik ben een allround doelman en scoor liever op alle facetten van het spel een acht dan een tien voor het ene onderdeel en een vier voor het andere."

Verbruggen kan zich optrekken aan zijn eerste basisplaats, want hij moest door een moeilijke periode. In januari overleed zijn vader. “Het is pas heel kort geleden gebeurd, dus is het sowieso moeilijk, maar op zo’n bijzondere dag is het extra moeilijk. Het is gewoon super jammer dat mijn vader dit niet heeft mogen meemaken. Hij had dit in het stadion of thuis voor de tv moeten kunnen zien. Ik weet dat hij heel trots zou zijn geweest.”