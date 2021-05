Anderlecht legde felbegeerde jeugdspeler vast die in de voetsporen van zijn grote voorbeeld Lukaku wil treden

De supporters van Anderlecht haalden deze week hun hartje op want twee absolute toptalenten van de gouden generatie 2006 tekenden een profcontract bij paars-wit.

Ethan Butera (15) en Julian Duranville (15) zijn namen die we in de komende jaren absoluut in de gaten moeten blijven houden. Het debuut van die laatste zou er wel eens sneller dan gedacht kunnen komen.

Niet alleen Jean Kindermans, maar ook Vincent Kompany zelf zou grote fan zijn van de razendsnelle winger. 'L'éclaire' of 'la vitesse' zijn zijn bijnamen en Romelu Lukaku zijn grote voorbeeld.

Zo blijft Neerpede een onuitputtelijke bron van talent. De grootste diamant van generatie 2006 is Rayane Bounida, maar voorlopig is er nog geen akkoord tussen Anderlecht en het supertalent.