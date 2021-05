"Als je die wedstrijd herbekijkt dan zijn er zeker zaken die ik niet wil terugzien" - Vercauteren wil het anders morgen tegen Anderlecht

Vercauteren wil niet teveel stilstaan bij de nederlaag in de vorige wedstrijd tegen Anderlecht. Toen waren ze op volle sterkte nu niet. Het moet anders en wie weet kunnen twee nieuwe belofte spelers wel het verschil maken.

In de vorige wedstrijd tegen Anderlecht leed Antwerp een pijnlijke 1-4 nederlaag. Antwerp kwam heel defensief voor de dag toen en kreeg het deksel op de neus. De vele afwezigen zorgen ervoor dat Vercauteren een andere aanpak zal moeten hanteren: "Het zal zeker en vast op een andere manier moeten morgen dan in de voorgaande wedstrijd. Als je die wedstrijd herbekijkt dan zijn er zeker zaken die ik niet wil terugzien. We waren toen collectief en individueel niet op niveau. Morgen zal het dus zeker op een andere manier moeten om de doelstelling te halen en dat is altijd de drie punten."

Vercauteren wil ook niet teveel stilstaan bij de laatste wedstrijd tegen zijn ex-club: "Die wedstrijd is gedaan en morgen moeten we gewoon op niveau zijn. Vorige wedstrijd waren we dan wel zo goed als volledig maar toen was de prestatie behalve hoogstaand te noemen. Nu is de keuze minder natuurlijk dus we zullen moeten zien hoe we hierop antwoorden."

De keuze van a-kernspelers is natuurlijk minder daarom heeft Vercauteren twee beloften bij de kern gehaald: "Er zijn twee jonge jongens in de kern voor morgen. Al we jongens niet kunnen recupereren dan zullen we er meer bij de kern moeten halen. Teveel ineens is natuurlijk ook niet ideaal."

De twee beloften die Vercauteren bij de kern heeft gehaald zijn Ivan Pavlic & Zeno Van Den Bosch. Pavlic is een aanvallende middenvelder van 19 jaar. Van Den Bosch is een centrale verdediger die belofteninternational was bij de U17 en volgende maand 18 jaar wordt.