Kompany zet collectief tegen individueel talent: "Ik weet niet wanneer de El Hadjs en Verschaerens de Mbokani's en Vormers van Anderlecht worden"

"Het collectief tegen spelers die individueel het verschil kunnen maken." Zo beschreef Vincent Kompany in grote lijnen de match tegen Antwerp. "Mijn spelers zijn zover nog niet."

We vroegen Kompany naar de sterke punten van Antwerp en hij kon meteen vertellen dat die bij de individuele kwaliteiten van de spelers liggen. "Er zijn jongens bij Antwerp die 's morgens opstaan met de gedachte: vandaag maak ik op mijn eentje het verschil. Ze hebben heel wat persoonlijkheid en spelers die bepalend kunnen zijn. Er gebeurt altijd wat in een match van Antwerp, het is nooit saai. Ze kunnen heel onvoorspelbaar uit de hoek komen."

Zijn eigen ploeg moet het dan weer hebben van het collectief. "Niemand bij ons begint aan een match met het gevoel dat ze op hun eentje het verschil gaan maken. Zover zijn we nog niet. Op termijn moet dat wel komen, maar ik kan niet voorspellen wanneer de El Hadjs en Verschaerens de Vormers en Mbokani's van onze ploeg gaan worden."

Mbokani is top

Over Mbokani gesproken. De 35-jarige spits - even oud als Kompany zelf - blijft enorm belangrijk voor The Great Old. "Top, top, top! Zijn strijdlust vooral. Het is het type speler die een ploeg op zijn schouders neemt. Als het moeilijk gaat, zal hij er staan om voorop te gaan. Ik kan niet zeggen tegen een van mijn spelers hoe hij er tegen moet spelen. We moeten het collectief oplossen."

Hij mist met Refaelov wel zijn aanvoer. "Refaelov is een topspeler. Kijk, wij hebben het ook zonder Van Crombrugge, Tau en Doku moeten doen. Een goeie ploeg vindt daar altijd een oplossing voor. Ik ben niet bezig met de interne keuken van Antwerp. Refaelov is voor mij een speler van Antwerp tot het einde van het seizoen. De keuze die ze maakten, daar kan ik niks aan doen. Wij wilden vooral duidelijkheid. Er zijn ook transfers in januari en eind augustus, als het seizoen bezig is. Iedereen maakt zijn eigen keuze."