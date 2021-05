Peter Vandenbempt: "Mbokani is de strafste spits die in Anderlecht is gepasseerd sinds Ibrahimovic"

Dieumerci Mbokani liet afgelopen weekend andermaal bewonderen dat hij op zijn oude dag nog tot veel in staat is. De Congolese spits oogstte lof na zijn fantastische prestatie.

In Play Off Corner vertelt Vandenbempt dat Mbokani de beste spits is die in het Lotto Park passeerde sinds Zlatan Ibrahimovic. De Zweed legde, toen nog in loondienst bij PSG, paars-wit eigenhandig over de knie. Het leverde hem een open doekje op van het Anderlecht-publiek. Bekijk hieronder het fragment!

"Als er publiek was geweest, hadden ze Mbokani hetzelfde eerbetoon gegeven", stelt Peter Vandenbempt.