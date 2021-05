Franky Vercauteren ziet dat Club Brugge niet meer onoverwinnelijk is: "Het loopt allemaal wat minder dan een paar maanden geleden"

Nu donderdag ontvangt Antwerp Club Brugge in eigen huis. Vercauteren ziet mogelijkheden want dit Brugge is niet meer hetzelfde als dat van een paar maanden geleden. Toch is er van onderschatting geen sprake bij hem.

"Ik dacht als je de kalender van de play-offs bekeek", opende Vercauteren de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Club Brugge, "dat de kans groot was dat de 3de of 4de match Club Brugge tegen ons kampioen zou kunnen spelen. De situatie is een beetje veranderd ondertussen."

Vercauteren heeft natuurlijk de vorige wedstrijd geanalyseerd van de tegenstander: "Als je naar de wedstrijd Racing Genk - Club Brugge kijkt dan waren er ook hele goede momenten van Brugge. Alleen loopt het wat minder. Ze zijn niet in de flow die ze hadden een paar maanden geleden. Toch blijven ze wel heel veel potentieel hebben. Actie en reactie dat kan je zeker verwachten na hun vorige wedstrijd. Toch zeker het laatste deel van de wedstrijd en het resultaat. Het blijft toch de ploeg die op kop staat en die de grote favoriet is. Dus de 'challenge' is duidelijk in beide matchen."

Voor Antwerp is het wat alles of niets de komende twee matchen. Er moet gewonnen worden om nog bovenin mee te strijden. "Dat hangt er vanaf voor wat? Alles hangt ook van de andere resultaten. Dus als je natuurlijk naar boven kijkt dan moet het natuurlijk nu gebeuren. Het moest natuurlijk ook de voorgaande wedstrijden gebeuren. Dat is deels zo gebeurd en deels niet. Je weet wat je moet doen als je naar boven en dan weet je dat je de volgende twee matchen er volledig op moet zijn," zei een strijdvaardige Vercauteren.