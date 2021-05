Scheidsrechter Lardot slaat mea culpa: "Ik had anders moeten handelen. Absoluut!"

Vorig seizoen in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Charleroi liep het mis. Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra barstte in tranen uit nadat hij racistisch bejegend werd vanuit de tribune. Scheidsrechter Jonathan Lardot beoordeelde de situatie slecht en gaf hem geel.

In de nieuwste aflevering van FC United komt Lardot daarop terug. "Ik had 2 seconden moeten rusten, zodat ik klaar was om te luisteren. Die reactie heb ik jammer genoeg niet gehad", vertelt hij. "Tijdens de wedstrijd had ik al een discussie gehad met Marco. Hij vertelde me dat er supporters op de tribune aan het roepen waren. Maar ik kon niks doen. Als ik iets wil doen, moet ik het zelf gezien of gehoord hebben."

"In de kleedkamer na de wedstrijd, toen Ilaimaharitra minder emotioneel was, heeft hij een duidelijke uitleg gegeven over het gebaar dat hij gezien had in de tribune."

Die gele kaart zei eigenlijk dat ik achter de actie van die supporter stond en dat was niet de bedoeling

Lardot en zijn team kregen de banbliksems achteraf over zich heen. "We wisten meteen: "Dit komt niet goed." Want deze keer had ik het zelf kunnen oplossen en dat heb ik niet gedaan. Door die gele kaart te geven heb ik eigenlijk gezegd dat ik achter de actie van die supporter stond. Maar dat was niet de bedoeling. We zijn toch geen supporter van racisme?"

Lardot heeft er spijt van. "Ik vind het echt jammer voor Marco en wil nogmaals mijn excuses aanbieden. Het is niet dat ik de volledige verantwoordelijkheid wil nemen, maar ik had anders moeten handelen. Absoluut."