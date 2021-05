Anderlecht of OH Leuven, wie speelt er kampioen? Virtueel dan...

Je hebt de Jupiler Pro League, onze hoogste voetbalklasse, maar je hebt ook de ePro League. De ePro League is de virtuele versie van de 'echte' Pro League, waarbij de clubs het tegen elkaar opnemen in een potje FIFA. De finale wordt gespeeld tussen Anderlecht en OH Leuven.

Anderlecht en OH Leuven zullen deze woensdag beslissen wie er kampioen speelt in de ePro League, de FIFA-versie van de Jupiler Pro League. Beide clubs worden vertegenwoordigd door professionele gamers, Zakaria Bentato speelt voor de Brusselaars en Reinout Schols voor de Leuvenaars. OHL won in de halve finale van Charleroi, de kampioen van vorig jaar. Het zou zomaar kunnen dat een Nederlandstalige ploeg voor de eerste keer de ePro-League wint, aangezien Moeskroen de eerste editie won. Wie wint de derde editie, Zakaria Bentato met Anderlecht of Reinout Schols Met Leuven? Dat wordt spannend…