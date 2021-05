Clement panikeert niet: "Het is misschien beter om met 3-0 dan met 1-0 te verliezen"

Het is spannend in de Jupiler Pro League. Club Brugge begon play-off 1 met acht punten voorsprong maar heeft er ondertussen nog maar vijf. Volgens de Brugse trainer, Philippe Clement, is er nog geen reden tot paniek, en gebeuren dat soort nederlagen.

Het is toch even slikken voor iedereen met een blauw-zwarthart na het 3-0 verlies van Club Brugge op het veld van Racing Genk. Door de een op zes in play-off 1 zijn de Bruggelingen zeker nog niet kampioen. Philippe Clement schiet zeker nog niet in paniek, dat bleek uit een interview met Het Laatste Nieuws.

“Eén dag na zo’n nederlaag kan je alles beter in perspectief plaatsen. Het zijn dingen die gebeuren. Als ik terugkijk in het verleden, hebben we ook moeilijke momenten gekend vooraleer we de titel pakten. Je weet dat er nederlagen op je pad kan komen, maar de honger is en blijft heel groot. Misschien is het beter om met 3-0 dan met 1-0 te verliezen”, aldus Philippe Clement.