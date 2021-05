Bart Verhaeghe & Paul Gheysens voeren openlijk oorlog op en naast het veld

Club Brugge wil zo snel mogelijk beginnen aan de bouw van zijn nieuwe stadion, maar dat lijkt toch nog niet voor meteen te zijn. Onder Paul Gheysens ligt dwars in dit dossier.

Zo meldt Focus-WTV dat er intussen al zo’n 50 bezwaren zouden zijn tegen de bouwplannen van Club Brugge op Olympia. Ghelamco gooit intussen roet in het eten wat betreft de plannen aan de Blankenbergse Steenweg, waar dus het nieuwe stadion van Cercle zou moeten worden neergepoot. Zo lopen de dossiers dan ook nog maar eens serieuze vertraging op.



Volgens gemeenteraadslid Stefaan Sintobin betreft het qua Ghelamco een wraakactie van Paul Gheysens tegenover Bart Verhaeghe:. "Dit gaat om pure grond- en geldspeculatie. Meer nog, dit lijkt meer en meer op een wraakactie van Paul Gheysens t.a.v. Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge omwille van het Eurostadion in Brussel, een project van Ghelamco dat spaak liep”, klink het namelijk met een straffe uitspraak.



“Dit nieuwe maneuver van Gheysens is puur en simpel misbruik maken van de proceduremogelijkheden om een concurrent een hak te zetten”, is Sintobin duidelijk, die dan ook beseft dat er zo alweer kostbare tijd verloren gaat. "Dit leidt opnieuw tot een pak vertraging en nieuwe spanningen tussen diverse betrokken actoren.”