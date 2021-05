Wie is deze zomer weg bij Club Brugge? "Niet de indruk dat Vanaken absoluut naar het buitenland wil"

Club Brugge is bijna kampioen. Als de Bruggelingen voor het tweede jaar op rij kampioen zouden spelen, is dat verdiend, aangezien ze een heel seizoen gedomineerd hebben. Uitblinkers bij de blauw-zwarten waren Lang en Vanaken, afwachten waar zij zullen spelen volgend jaar...

Noa Lang is nog jong en blinkt uit bij Club Brugge. De kans dat de Nederlander volgend jaar naar het buitenland vertrekt, is groot. De kans dat de Nederlander vertrekt is in ieder geval groter dan de kans dat Hans Vanaken vertrekt, die andere uitblinker bij de West-Vlamingen. Dat weet ook analist en oud-voetballer Nordin Jbari

“Noa Lang heeft meer kansen om te vertrekken indien Club Brugge een interessante aanbieding krijgt. Als het één van de twee wordt, zie ik de Nederlander toch eerder gaan. Ik heb ook niet de indruk dat Vanaken absoluut naar het buitenland wil", aldus Jbari in La Dernière Heure.