Jorge Simao gaat aan de slag bij Paços de Ferreira

Na een ingewikkeld seizoen met Moeskroen keert Simao terug naar Portugal.

Na de degradatie van Moeskroen werd bekend gemaakt dat Jorge Simao en zijn staf de club zouden verlaten. De geruchten over een terugkeer naar zijn thuisland, Portugal, werden inmiddels bevestigd.

Simao wordt de nieuwe trainer van Paços de Ferreira. Een club die hij al eens coachte in het seizoen 2015/2016. In een leuke video maakte de Portugese club dat nieuws bekend. Momenteel staan ze op de vijfde plek in de Portugese eerste klasse.