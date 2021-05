Kompany maakt selectie bekend voor treffen met Racing Genk

De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op in de play offs. Woensdag keken Racing Genk en Anderlecht elkaar in de ogen voor de derde speeldag van de Champions play offs, zaterdag doen ze dat opnieuw voor speeldag 4.

De wedstrijd in Genk eindigde op 1-1 en liet velen wat op hun honger zitten, maar was nog altijd beter dan de troosteloze 0-0 tussen Antwerp en Club Brugge. Racing Genk wil in Brussel vol voor de overwinning gaan om druk te blijven zetten op leider Club Brugge. Anderlecht wil daarentegen ook voor winst gaan want met drie extra punten staan ze naast Genk op de tweede plaats en is een Champions League-ticket opeens binnen handbereik. Om in eigen huis de drie punten thuis te houden, rekent Kompany op dezelfde namen als in de heenwedstrijd. Vrijdagavond maakte Anderlecht de selectie bekend en dezeflde 21 namen prijken op het bord. Ook John van den Brom heeft bij Genk dezelfde namen geselecteerd. Selectie / Sélection 🟣⚪️ #ANDGNK pic.twitter.com/E6yhgeVqi4 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 14, 2021





Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (15/05).