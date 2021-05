(Nog) geen paniek voor Club Brugge: zelfs 2 op 9 in drie laatste speeldagen kan ruimschoots voldoende zijn voor landstitel

KRC Genk won op bezoek bij RSC Anderlecht op speeldag 4 van play-off 1 en heeft zo de druk toch ietwat op Club Brugge gezet. Al hebben die uiteraard nog steeds alles in eigen handen.

Voor de start van de play-offs telde Club Brugge 38 punten, Antwerp 30, Anderlecht 29 en Genk 28. Ondertussen zijn de Limburgers wel de enige ploeg die al eens wisten te winnen in deze play-offs: drie keer zelfs al op vier wedstrijden.

Virtueel staat Genk op die manier voorlopig op twee punten van leider Club Brugge, dat zondag in de vooravond nog tegen Antwerp speelt. Blauw-zwart heeft in ieder geval alles nog in eigen handen. Met een 6 op 6 of zelfs een 4 op 6 tegen Antwerp en Anderlecht zijn ze sowieso nog altijd kampioen voor de slotspeeldag.

Geen paniek

Bij gelijke punten wordt gekeken naar de eindstand in de reguliere competitie, wat altijd in het voordeel is van Club. Zelfs met een 1 op 6 tegen Antwerp en Anderlecht hebben ze dus - zelfs als Genk wint van Antwerp - in Jan Breydel op de slotspeeldag genoeg aan een puntje tegen Genk.

Het geeft de Brugse burger moed en toch nog steeds wat ademruimte. Anderzijds is het gek dat Genk op twee weken een kloof van 20(!) punten door halveringen en goede prestaties heeft weten om te zetten in een virtueel verschil van twee punten.

Anderlecht van zijn kant zal eerder hopen dat Club wint van Antwerp, om zelf nog kans te blijven maken op de derde plaats. Bij gelijke punten is Antwerp (opnieuw door de reguliere competitie) namelijk ook in het voordeel op paars-wit.

Stand in de play-offs voorlopig:

1. Genk 10/12

2. Anderlecht 3/12

3. Club Brugge 2/9

4. Antwerp 2/9