Dessers, Vanaken en Gent vs Kustboys, Standard en alweer hommeles met de VAR

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Cyriel Dessers

Neen, we hadden het niet meer verwacht dit seizoen. Maar het gebeurde dan toch wel degelijk: Cyriel Dessers is nog eens belangrijk geweest voor KRC Genk.

De Limburgers hebben zo plek 2 zo goed als binnen. En de titel is ook nog niet helemaal weg. Dat Onuachu & co hem kwamen feliciteren maakte het extra aandoenlijk. Hij is duidelijk nog geliefd in de Luminus Arena.

© photonews

Hans Vanaken

De uitblinker van Club Brugge tegen Antwerp was Odilon Kossounou. Als een echte rots hield hij Mbokani en co prachtig af.

Maar het was bankzitter Hans Vanaken die met een strafschop voor het verschil zorgde en zo de titel alweer heel wat dichterbij heeft gebracht voor blauw-zwart.

Revival der Buffalo's

Neen, ze zijn er nog niet. Ze zullen vermoedelijk nog twee keer moeten winnen om toch nog Europees voetbal af te dwingen. En dat lukte dit seizoen nog niet.

Maar op bezoek bij KV Oostende leverde het wel totaalvoetbal af. Met dank aan een alweer uitstekende Castro-Montes en een alweer erg creatieve Bezus.

© photonews

FLOP

Kustboys halen bakzeil

Het leek zo'n mooi seizoen te worden voor KV Oostende, maar uiteindelijk gaat alles mogelijk met een soort van sisser aflopen.

Nét geen play-off 1, nu vermoedelijk ook nét geen Europees voetbal. Tegen Gent werd water gemaakt op vier dagen, de fut lijkt er na een zwaar en slopend seizoen met een kleine kern een beetje uit te zijn. Het doet wel niet af aan de verdiensten van de rest van het seizoen.

Einde verhaal voor Standard

Nu al einde verhaal voor Standard. Het deed wel zijn best in een spektakelduel op bezoek bij KV Mechelen en er zat wel degelijk meer in voor het team.

© photonews

Maar toch: dat het na vier speeldagen mathematisch al niet meer kan voor de Rouches? Dat is toch een nieuwe dreun voor de zo ambitieuze ploeg.

Farce? VARce

Na Genk - Anderlecht zou je toch verwachten dat er dit seizoen nu echt alles op alles zou gezet worden om de VAR een goed seizoenseinde te bezorgen?

Welnee: uitgerekend in Anderlecht - Genk was er al snel geen communicatie mogelijk tussen het busje en de ref. Technisch werkloos, we hadden het graag in 2020 gelaten ...