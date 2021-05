'Kogel door de kerk, beslissing over Frank Vercauteren is genomen'

Nadat Frank Vercauteren overnam van de vertrekkende Ivan Leko bij Antwerp, wist hij stamnummer 1 naar play-off 1 te loodsen. Door coronagevallen en blessures heeft de 'Great Old' het lastig om in die play-offs veel punten te pakken. Wat zegt dat over de toekomst van Vercauteren?

De beslissing is genomen. Nadat eerder deze week al uitlekte dat er onder de spelersgroep weinig enthousiasme was om met hem door te gaan, is de beslissing nu gevallen. Aflopend contract La Dernière Heure is formeel: Vercauteren zal zondag afscheid moeten nemen van Antwerp, want zijn aflopende contract zal niet worden verlengd. Dat lag eigenlijk al enkele maanden in de lijn der verwachtingen. Het gezin van Vercauteren woont nog steeds in Rusland, meer dan waarschijnlijk ligt zijn toekomst daar. Antwerp heeft nog geen opvolger op het oog.