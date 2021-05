En nu, Cyriel Dessers? "Deze drie goals in drie wedstrijden staan mooi op mijn visitekaartje"

RC Genk heeft ook in het Jan Breydelstadions geen steek laten vallen. De Limburgers wonnen -ietwat gevleid- met 1-2 bij de kersverse kampioen, waardoor de Champions' play-offs worden afgesloten met een schitterende zestien op achttien.

Cyriel Dessers kreeg op de slotspeeldag de voorkeur op Gouden Stier Paul Onuachu. Diep in de tweede helft was de Nigeriaanse spits betrokken bij een betwistbare strafschopfase. "Ja, het was sowieso strafschop. Ik omspeelde Mechele en Horvath pakte me. Toen de ref naar het schermpje geroepen werd, was ik vrijwel zeker dat de strafschop ging volgen", aldus Cyriel Dessers voor de camera's van Eleven.

Het was Cyriel Dessers zelf die Ethan Horvath vanop elf meter de verkeerde kant uitstuurde. "Het was een vreemde wedstrijd, een eindeseizoenswedstrijd met veel ruimte. Ik was kapot na 60 minuten... (lacht) Da's normaal ook, want ik speel doorgaans maar vijf of zes minuten."

Over zijn toekomst bleef Dessers in het ongewisse. "Ik ben zelf ook benieuwd, we zullen er na het seizoen over spreken. Ach, die drie goals in de laatste drie matchen staan mooi op mijn visitekaartje", besluit de Nigeriaanse international.