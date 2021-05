Ritchie De Laet zag ook dat de rode kaart van Anderlecht spelbepalend was: "Absoluut heeft die rode kaart ons geholpen"

Ritchie De Laet was een tevreden kapitein na de wedstrijd maar zag toch ook pijnpunten vandaag maar ook in de toekomst.

De kapitein van Antwerp, Ritchie De Laet, was een tevreden man maar ook opgelucht dat het seizoen erop zit. "Je kon vandaag toch ook weer zien dat er momenten waren. We konden af en toe vijf à tien minuten de druk hoog houden en de bal bijhouden. Ik denk zeker in de 1ste helft en zeker vanaf dat Anderlecht met 10 viel dat de bal te traag rondging. We dribbelen nog teveel aan de bal en er wordt nog teveel gewacht en dan ga je de openingen niet vinden" zei De Laet.

De vroege rode kaart van Anderlecht was in het voordeel van Antwerp. "Absoluut heeft die rode kaart ons geholpen. Je zag vanaf dat moment dat ze probeerden tijd te rekken want natuurlijk dat gelijkspel was genoeg voor hen."

Antwerp eindigt dankzij deze overwinning het seizoen als 3de toch was het een seizoen met veel onrust en commotie op en naast het veld. "Zoals elk jaar", een lachende De Laet, "een paar spelers die einde contract zijn en een paar spelers die hun uitleenbeurt ten einde is. Zoals elk jaar moeten we terug opnieuw bouwen. De trainer daar ben ik niet 100% zeker van dat die blijft en dan moet je ook opnieuw beginnen maar op Antwerp is het dan ook altijd iets."