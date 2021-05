Was dit de laatste wedstrijd van Frank Vercauteren bij Antwerp? "Buiten de 2de plaats hebben we alle doelstellingen bereikt!"

Frank Vercauteren gaf eerlijk toe dat vandaag de omstandigheden meezaten en over zijn toekomst bij Antwerp.

Vercauteren zag ook dat de omstandigheden wat meezaten vandaag: "Je moet altijd kijken naar de vorm van het moment en van de dag. Vandaag was het niet altijd even goed en hadden we dikwijls in het spel problemen. Er was in de groep heel veel ongeduld tijdens de rust. We moeten dit! We moeten dat! Nee, we moeten gewoon rustig blijven en de organisatie behouden. We moeten aanvallen, pressing zetten en gebruik maken van de man meer situatie. Dat is uiteindelijk gelukt want het was een rare wedstrijd waarin de omstandigheden meezaten."

Vercauteren was heel tevreden en opgelucht na de wedstrijd dit toonde hij met een zegegebaar na het laatste fluitsignaal. "Ik ben gewoon heel blij dat we dit bereikt hebben. Natuurlijk had de 2de plaats nog beter geweest maar ik denk als je terugblikt naar het afgelopen seizoen dat dit al heel goed is. Zeker ook als je bekijkt wat er voor mij gebeurde met het winnen van de beker en de Europese campagne. De play-offs waren misschien iets minder al hadden we de eerste twee wedstrijden wel meer moeten krijgen. Al je het allemaal te samen bekijkt dan heeft de groep goed gewerkt. Dat bekent niet dat de ambities niet hoger of beter kunnen en moeten."

Vercauteren is einde contract en er is altijd gezegd dat er pas werd gepraat na de play-offs. Vercauteren zegt het volgende hierover: "De club is op een keerpunt. Er moeten bepaalde beslissingen genomen worden en dat is de normale gang van zaken. Buiten de 2de plaats hebben we alle doelstellingen bereikt. De toekomst van Antwerp is belangrijker dan de toekomst van Vercauteren. Daar moet de club aan werken hopelijk in een goede en betere zin. De intentie om verder te gaan daar is het nog wat vroeg voor. Dat moet eerst besproken worden. Antwerp moet aangeven wat ze willen en dan kunnen we hierover verder praten. Het zullen open en positieve gesprekken zijn en wat de uitkomst zal zijn dat weet ik niet. Ik sta alvast nog tot 31 mei onder contract dus tot zolang ben ik zeker nog in België" Zo sloot Vercauteren mogelijk zijn laatste persconferentie bij Antwerp af.