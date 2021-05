Kompany over zijn toekomst bij Anderlecht: "Zelfs als Real Madrid zou komen..."

Vincent Kompany heeft er zijn eerste volledig seizoen als hoofdcoach opzitten. Het was een seizoen met ups en downs, dat met een teleurstelling eindigde.

Kompany maakte een analyse van zijn persoonlijk seizoen op. ”Ik ben niet dezelfde coach als 8 maanden geleden en over 8 maanden zal ik weer verder staan. Ik hou van mijn job en wil dit doen tot de leeftijd van Franky (Vercauteren) of tot het einde van mijn dagen. Ik heb een enorme honger en ik werk bij een fantastische club."

Maar kan hij de fans garanderen dat hij volgend seizoen sowieso nog in het zadel zit bij paars-wit? "De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar jullie kennen me ook. Ik zit in totaal 17 jaar bij Anderlecht en ik heb er 11 jaar City opzitten. Ik ben geen type dat snel weg wilt, maar ik maak altijd evaluaties. Maar zelfs als Real Madrid nu zou komen...Al zou dat niet terecht zijn, hé. Ik ben niet de beste coach van België: dat zijn Clement en Blessin. Alles op zijn tijd. Ik ben vooral fier op mijn groep.”