Mannaert laat zich uit over verlengd verblijf Clement bij Club en mogelijke opvolger: "Gecharmeerd, maar nog niet met hem gesproken"

Er zijn al analisten geweest die zeggen dat Philippe Clement straks misschien wel een andere competitie gaat opzoeken na drie landstitels op rij op zijn palmares. Vincent Mannaert gaf in Extra Time meer toelichting.

"Ik ga ervan uit dat hij blijft", zei Mannaert. "Hij heeft het schitterend gedaan en heeft nog een overeenkomst. Als hij niet blijft, dan zal dat zijn beslissing zijn. Wij willen hem nog als coach. We zitten later deze week nog om de tafel met Philippe."

Mannaert weet wel dat Clement garanties zal willen om de kern te versterken. "Versterking zal een van de punten zijn die we gaan bespreken. Sowieso zal de transfermarkt laat opstarten met Euro 2020, de Copa America en het coronavirus dat nog doorweegt."

De kans is groot dat we me dezelfde groep gaan starten

"De kans is dus groot dat we met dezelfde groep gaan starten en we weten dat we alert zullen moeten zijn. Afgelopen seizoen hebben we de bekerfinale verloren tegen Antwerp en zijn we de mist ingegaan bij de start van het seizoen."

Over een eventuele vervanger is nog niet gesproken. "Het was nog geen prioriteit om na te denken over een eventuele opvolger van Clement als trainer van Club Brugge. Blessin? Ik ben gecharmeerd, maar ik heb nog nooit met hem gepraat en het is nog een verschil om bij een topclub te werken."