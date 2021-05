🎥 Zo vader, zo zoon: Romeo Beckham heeft duidelijk traptechniek van zijn vader geërfd

We herinneren ons nog allemaal een foto of video van een gelukkig Beckham-gezin. Ondertussen is David Beckhams zoon Romeo 18 jaar en het is duidelijk dat hij de voetbaltalenten van zijn vader geërfd heeft.

David Beckham stond natuurlijk bekend als een speler met een fantastische traptechniek, de voormalige Engelse international kon de bal een prachtige curve meegeven. Wel, dat kan zijn zoon nu ook blijkt uit beelden van diens Instagram. Niet toevallig draagt Romeo rugnummer 7 op zijn shirt, het rugnummer van zijn vader bij Manchester United en de Engelse nationale ploeg.