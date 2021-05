'Leeds United wil snel beslissing vernemen van Noa Lang'

Noa Lang is op korte tijd één van dé absolute smaakmakers uit de Pro League geworden. Leeds is een club die zijn prestaties ook opgemerkt heeft. Het hengelt naar de diensten van de Nederlander, die zelf zijn volgende bestemming kan uitkiezen.

Volgens Daily Mail acht Leeds zich in een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van spelers die op de radar staan door de goede prestaties als promovendus in de Premier League. Leeds is de nummer 9 uit de Engelse competitie.

Leeds zou dus Noa Lang naar Engeland willen halen en wil ook snel een antwoord van de 21-jarige speler. Komt dat er niet, dan kan Leeds zich ook nog richten op andere transfertargets. Anderzijds wil ook Club Brugge Lang graag nog een jaartje langer houden.

Al verbeterd voorstel op zak

In die mate dat Club Brugge Lang reeds een verbeterd contractvoorstel deed. In tegenstelling tot Leeds zou Club Lang veel minder opjagen om een beslissing te nemen.