Penneteau neemt na zeven jaar afscheid van Charleroi: "Geen vaarwel, maar een tot ziens"

De voorbije jaren was het een vertrouwd beeld in onze competitie: Penneteau als Charleroi-doelman tussen de palen. Op zijn veertigste liep zijn contract af en was het de vraag hoe de toekomst van Penneteau er zou uitzien. Hij laat nu weten dat hij zijn contract niet verlengt.

Penneteau speelde zeven jaar voor Charleroi en stond 230 keer tijdens een officiële wedstrijd op het veld. In een communiqué verspreid door de Carolo's kondigt de routinier zijn beslissing aan. "Ik neem afscheid van de club met veel emotie, maar ook met veel vreugde. Ik onthoud vooral de mooie momenten uit de voorbije zeven jaar." Penneteau richt zich ook specifiek tot de supporters van Charleroi. "We hebben jullie echt gemist dit seizoen. De wedstrijden waren niet hetzelfde zonder jullie. Jullie gezangen en jullie liefde hebben me mezelf de laatste jaren doen overstijgen op het veld. Ik zal jullie nooit vergeten." Vanaf nu zelf trouwe supporter Het lijdt geen twijfel dat ze hem nog wel eens zullen terugzien in het Stade de Pays. "Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Zoals jullie, zal ik tot mijn laatste adem een trouwe supporter blijven van de club."