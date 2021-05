Club Brugge krijgt concurrentie uit eigen land voor Balikwisha

Michel-Ange Balikwisha is één van de meest gegeerde spelers in ons land. De jonge aanvaller van Standard kan naar Club Brugge, dat al een concreet bod neerlegde. Maar ook een andere topclub wil zich in de debatten moeien.

Zo weet HLN dat ook Antwerp de situatie van Balikwisha opvolgt. Die wil zich eerst concentreren op de EK-kwalificatie-interland tegen Kazachstan vooraleer een beslissing te nemen, want hij heeft heel veel keuze. Ook vanuit Duitsland is er interesse. Club voert echter de forcing met een bod van vijf miljoen euro, dat ze zelfs zouden willen optrekken naar zes miljoen. Antwerp is ook op zoek naar een jonge, talentvolle Belg, maar blauw-zwart is wel kapitaalkrachtiger.