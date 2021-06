Mathijssen over jonge Duivels: "Vorige kern stond stap verder, het zal een karaktertest worden"

De Rode Duivels maken zich op voor het Europees kampioenschap, maar ook de beloften van onze nationale ploeg doen dat, voor de kwalificaties van Euro 2023 weliswaar. Jacky Mathijssen, de coach van de jonge Duivels, blikte vooruit.

Jacky Mathijssen en de jonge Duivels beginnen volledig vanaf nul met de kwalificatiecampagne van Euro 2023. De jonkies zitten in een groep met Schotland, Denemarken, Kazakhstan en Turkije. In zo’n poule zitten er mogelijkheden voor kwalificatie, dat zegt ook Mathijssen in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Dit is een selectie met veel mogelijkheden, maar de vorige kern stond toch een stap verder. We zullen het niet puur op talent kunnen gaan doen. Zeker niet in Kazachstan. Dit is een karaktertest, we moeten er doorheen. Denemarken, Schotland, Turkije, maar ook Kazachstan: het is een evenwichtige poule die we geloot hebben. Er liggen kansen, maar alleen als we ons niveau halen”, aldus Jacky Mathijssen in Het Laatste Nieuws.