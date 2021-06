Nieuwe aanwinst van Beerschot is opgetogen over zijn transfer: "Dit is een grote stap in mijn carrière"

Leon Krekovic is opgetogen over zijn transfer naar Beerschot zei hij vandaag op de clubwebsite.

Beerschot pakte uit met de komst van Leon Krekovic. Dat kon u HIER al lezen. De Kroatische vleugelback komt over van Hajduk Split. De 21-jarige tekende voor twee seizoenen met optie tot twee extra jaren. In het voorbije halve seizoen werd hij door Hajduk uitgeleend aan de lokale tweedeklasser NK Dugopolje.



Krekovic zelf is in ieder geval erg tevreden met zijn transfer. Zo bleek uit zijn eerste reactie op de clubwebsite. "Dit is een grote stap in mijn carrière. Hier kan ik verder doorgroeien. Ik wil Beerschot dan ook bedanken voor de kans die ze mij hebben gegeven en zal zo hard mogelijk werken om dat vertrouwen terug te betalen", aldus de beloftevolle Kroaat.