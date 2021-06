Antwerp had mits geduld zijn nieuwe coach gratis kunnen vastleggen

Nadat Frank Vercauteren de voorbije maanden aan het roer stond, gaat Antwerp met een nieuwe coach verder het komende seizoen. Met Brian Priske namelijk, die dit seizoen nog trainer was van Midtjylland. Tussen hem en die Deense club was het echter geen koek en ei meer.

Dat brengt het Deense BT aan het licht. Nochtans hadden trainer en club mooie woorden voor elkaar over bij de aankondiging van zijn vertrek. Toch zou hun relatie onderweg schade hebben opgelopen. Priske zou in de zomer van 2020 al uitgekeken hebben naar een verhuis naar het buitenland.

Het is bekend dat Standard in die periode geïnteresseerd was in Priske en op een later tijdstip ook Genk naar hem informeerde. Standard stuitte alvast op een categorieke 'njet' van Midtjylland en ook een overstap naar Genk kwam er niet. Priske zou gefrustreerd geweest zijn over het gebrek aan medewerking van zijn club en richting het einde van het seizoen zat hij steeds meer op een andere golflengte dan het bestuur van Midtjylland.

Ontslag overwogen

In die mate zelfs dat een ontslag in de lucht hing. Dat zou Midtjylland echter wel wat centen gekost hebben. Nu kon het nog een bepaald bedrag ontvangen omdat Antwerp zich meldde om de coach aan te werven. Wie weet had Antwerp gratis kunnen vastleggen als het wat langer had gewacht.