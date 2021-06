Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Bruno - Voet

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'City Football Group stalt Zuid-Amerikaans talent (met opmerkelijke naam) bij Lommel SK'

Het eerste seizoen onder de vleugels van de City Football Group leverde SK Lommel een vierde stek op 1B. Dat de ambitie van de Noord-Limburgers op termijn in 1A ligt, is bekend. De City Football Group omringt hiervoor de Belgische basis met buitenlandse toptalenten. (Lees meer)

'Siemen Voet na jaren bij Club Brugge en uitleenbeurt aan KVM op weg naar Nederlandse club'

Siemen Voet zal komend seizoen wellicht niet in de Belgische, maar in de Nederlandse hoogste klasse actief zijn. De centrale verdediger is nu nog eigendom van Club Brugge. Het voorbije seizoen werd Voet uitgeleend aan KV Mechelen. (Lees meer)