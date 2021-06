Lamkel Zé is het niet eens met de clubverkiezing: "Derde? Nee bedankt, ik ben de beste"

Ritchie De Laet is verkozen tot 'Speler van het Seizoen' bij Antwerp. Maar daar is Didier Lamkel Zé het duidelijk niet mee eens. De Kameroener werd derde in de verkiezing.

Lamkel Zé vindt het duidelijk niet correct dat hij pas derde werd. Op Instagram laat hij duidelijk blijken wat hij ervan vindt: "De derde plaats? Nee bedankt, niet voor mij. Ik ben de beste!" © Instagram Didier Lamkel Zé