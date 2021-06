Kassa rinkelt in Gent: "Ze kunnen de hoofdprijs vragen"

Johan Derksen? Die zit nooit om een krasse uitspraak verlegen. Het was afgelopen weekend niet anders.

Nederland had het knap lastig met Oekraïne in een felbevochten 3-2 overwinning. Met name Roman Yaremchuk viel de analisten achteraf op.

Hoofdprijs

Ook in Nederland zelf, waar Johan Derksen in De Sportzomer duidelijk was: "AA Gent kan de hoofdprijs voor hem vangen."

De analisten waren het erover eens - inclusief gastpanellid Dick Advocaat - dat de aanvaller van de Buffalo's een heel goede wedstrijd speelde. En er komen nog twee interessante duels aan voor de man uit Oekraïne.