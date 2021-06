Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Messi - Sambi Lokonga - Henry - Buta - Bataille - Mendy - Ekkelenkamp

Zulte Waregem is vast van plan zich gevoelig te versterken in het tussenseizoen. De lucratieve transfer van Gianni Bruno dikte de geldbeugel aan, nu is het tijd voor inkomende spelers. ( Lees meer )

Nieuwe kans voor Club Brugge? 'Belgische topclub wil shoppen bij Ajax'

Bij Club Brugge hebben ze de voorbije jaren al heel wat interessante deals gedaan. En mogelijk komt er nog eentje uit de bus deze zomer. Of gaat een andere topclub ermee vandoor? (Lees meer)

'Revelatie van de JPL heeft minstens 10(!) clubs uit alle grote landen achter zich aanzitten, bod van zes miljoen euro'

Hij was een van de revelaties van de Jupiler Pro League dit seizoen, maar hij is ook klaar voor een nieuwe stap. Aan interesse alvast geen gebrek. (Lees meer)

'Volgende transfer bij Club Brugge een kwestie van dagen'

Club Brugge wil er een interessante transferzomer van maken. Daarbij horen ook een aantal uitgaande transfers om plaats te maken in de kern, uiteraard. (Lees meer)

'Europese topclubs strijden tegen elkaar in opbod, Anderlecht haalt absolute jackpot binnen voor middenvelder'

De strijd is nog niet helemaal gestreden, maar interessant is ze alvast helemaal wel. Topclubs die met elkaar in opbod gaan, dat is altijd lekker. (Lees meer)

'Antwerp haalt nieuwe verdediger op bij KV Oostende'

Antwerp gaat een grote metamorfose ondergaan deze zomer. Daarbij horen inkomende en uitgaande transfers. Eentje lijkt alvast rond te zijn. (Lees meer)

Messi dichtbij contractverlenginge

Lionel Messi zou dichtbij een contractverlenging staan. Na de Copa America zal alles geregeld worden, weet men in de Spaanse pers.

'Eerste bod op Haaland is binnen'

Als we de Duitse pers mogen geloven, dan is het eerste bod in Dortmund voor Haaland binnen gekomen. Het zou een ferm aanbod zijn van Chelsea.