Club van Vertonghen is duidelijk: Rode Duivel gaat niet naar Genk of Antwerp

Een ferm transfergerucht over Jan Vertonghen doet de ronde: Genk en Antwerp zouden wel bereid zijn een inspanning te leveren om de Rode Duivel terug naar België te halen. Althans volgens het Portugese 'Record'. Benfica ontkracht het meteen.

Opvallend dat Benfica, de huidige werkgever van Jan Vertonghen, zelfs met een officieel statement op de clubsite komt om duidelijkheid te verschaffen rond Vertonghen. "Benfica benadrukt dat Jan Vertonghen een speler van Benfica is en ook komend seizoen deel uitmaakt van onze sportieve plannen", klinkt het.

"In tegenstelling tot wat er verschenen is in bepaalde media, zal de speler de club niet verlaten. Er is geen enkele intentie om de speler te laten gaan", is de ploeg uit Lissabon heel erg duidelijk. Vertonghen heeft pas zijn eerste seizoen bij Benfica achter de rug en ligt er nog onder contract tot 2023.

Weinig reden om te vertrekken

Bovendien is Vertonghen vaste titularis bij zijn huidige ploeg, ontvangt hij een brutoloon tussen de vier en de vijf miljoen euro per jaar en neemt zijn club deel aan de Champions League. Er lijkt dus weinig reden te zijn om andere oorden op te zoeken.