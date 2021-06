Antwerp begint aan de voorbereiding: drie aanwinsten vliegen er meteen in

The Great Old is vandaag aan zijn voorbereiding begonnen voor het komende seizoen. De fysieke testen stonden op het programma.

Er waren enkele nieuwe gezichten aanwezig zoals kersverse aanwinsten: Jelle Bataille, Michael Frey en Björn Engels. Bovendien kwamen er enkele oude bekenden opdagen: Manuel Benson, Louis Verstraete en Junior Pius zijn terug van hun uitleenbeurt, het is nog niet duidelijk of het de bedoeling is dat zij blijven. Antwerp begint met veel ambitie aan het nieuwe seizoen, de Antwerpse ploeg heeft afgelopen week hun nieuwe sportieve staf samengesteld, maar een sportief directeur is er nog altijd niet. Fysieke testen en krachtmetingen: āœ #RAFC #PreSeason pic.twitter.com/XFw63aRptw — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 21, 2021 šŸ˜·šŸƒ pic.twitter.com/mGcEeaZSSr — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 21, 2021