Kapitaalsverhoging bij Anderlecht nog steeds niet rond

Anderlecht is heel actief op de transfermarkt maar de geplande kapitaalsverhoging is uitgesteld.

Anderlecht heeft al een drukke transferzomer achter de rug. Niet alleen werden Lior Refaelov en Wesley Hoedt aangetrokken. Zo trokken ze vandaag ook een middenvelder aan met een verleden bij Barcelona. Dat kan u HIER lezen.

Toch is het niet alleen maar goed nieuws bij de Belgische recordkampioen. In april bereikten de verschillende aandeelhouders wel een akkoord over een kapitaalsverhoging die de club wat meer ademruimte moest geven, maar Het Laatste Nieuws weet dat die er intussen nog steeds niet gekomen is. Dinsdag moest een Algemene Vergadering de kapitaalsverhoging eindelijk goedkeuren, maar uiteindelijk ging die vergadering niet door.

Al zal Anderlecht binnenkort wel wat miljoenen mogen bijschrijven op hun rekening. Want de transfer van Lokonga naar Arsenal is zo goed als afgerond. Dan kan u HIER lezen.