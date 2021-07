Twee jonge doelmannen om Mignolet te vervangen: "Wel raar dat hij er niet bij is"

Momenteel lijkt Club Brugge niet van plan om nog een doelman aan te trekken om Simon Mignolet te vervangen. Senne Lammens (18) en Nick Shinton (20) mogen dus onder elkaar uitmaken wie er aan het seizoen start tot de eerste doelman klaar is.

Lammens, een groot talent, lijkt er alvast klaar voor. “Heel veel verschil met andere keeperstrainingen is er niet. Natuurlijk is het een beetje raar dat de keeper waar je naar opkijkt er niet bij is, maar onze trainingssessies zijn altijd van een hoog niveau. Samen met Nick doen we ons werk op het trainingsveld. Daarom verschilt deze voorbereiding niet zo hard van andere jaren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Fysiek zullen ze alvast klaar zijn. “Onze voorbereiding is best pittig”, zegt Lammens. “We doen minder kilometers dan de veldspelers, maar dat wordt op een andere manier gecompenseerd. Onze keeperstrainer Frederic De Boever legt er stevig de pees op, dus we hebben zeker ons werk op training.”