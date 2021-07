Anderlecht ging aankloppen bij Gijon, maar Spaanse middenvelder blijkt veel te duur

Anderlecht is nog niet uitgeshopt. De Brusselaars willen hun middenveld nog verder versterken en zoeken nog een aanvallende middenvelder. Eén van de opties was de Spanjaard Manu Garcia, maar dat blijkt geen spek voor de paars-witte bek.

Anderlecht informeerde naar de 23-jarige Spanjaard bij Sporting Gijon, maar daar hebben ze een prijskaartje 10 miljoen euro rond zijn nek gehangen, weet Het Nieuwsblad. Anderlecht zoekt nog versterking op die plaats omdat Refaelov waarschijnlijk niet alle matchen zal spelen en er nog twijfels zijn rond Michel Vlap.

Garcia was een interessante optie. Hij was al één keer Spaans international. In 2019 werd hij door Gijon bij Manchester City weggehaald voor 4 miljoen euro. Waarschijnlijk kent Kompany hem dus nog van zijn periode bij The Citizens.