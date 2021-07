Daniel Perez bezorgt Club Brugge zege in oefenduel tegen AEK Athene

Club Brugge heeft het nodige vertrouwen getankt voor de Supercup van volgende week zaterdag. De landskampioen versloeg vrijdag AEK Athene met 2-1, na doelpunten van Charles De Ketelaere en Daniel Perez.

Club Brugge begon furieus aan de partij, wat onmiddellijk resulteerde in enkele hoekschoppen. Bij de tweede corner was het al raak voor de landskampioen: Vormer deponeerde het leer op de kruin van Dost, die aan de tweede paal de compleet vrijstaande Charles De Ketelaere vond: 1-0 na amper twee minuten.

🎯 | Charles De Ketelaere had slechts één minuut nodig om te scoren! 👀 #CLUAEK pic.twitter.com/zCwct6pR0s — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 9, 2021

AEK Athene, dat vorig jaar op een derde plaats eindigde in de Griekse hoogste klasse, stak na het openingskwartier zijn neus aan het venster, maar Lammens greep gepast in met een voetveeg. Aan de overzijde konden Okereke en Lang geklungel in de Griekse defensie niet afstraffen.

#CLUAEK 1️⃣ - 0️⃣



⏱️ 46' | Enkele frisse spelers bij de start van de tweede helft, waaronder de terugkerende Clinton Mata!



▶️ Perez, Rits, Badji & Mata.

◀️ Dost, Vormer, Okereke & Van der Brempt. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 9, 2021

Bij Club Brugge was er nog steeds geen spoor van Simon Mignolet en Hans Vanaken. Charles De Ketelaere deed het erg goed op de positie van de tweevoudige Gouden Schoen. Nóg een opsteker voor blauw-zwart: Clinton Mata is helemaal terug na zijn blessure. De rechtsachter maakte de tweede helft vlotjes rond.

Iets voor het uur kwam AEK Athene vanuit het niets op gelijke hoogte: een ongevaarlijke voorzet van Albanis werd door Mitrovic ongelukkig in eigen doel gedevieerd. Philippe Clement gooide meteen daarna zes jonkies tussen de lijnen.

#CLUAEK 1️⃣ - 1️⃣



⏱️ 63' | Clement brengt nog enkele youngsters.



▶️ De Cuyper, Mbamba, Audoor, Van den Keybus, Sandra & Mondele.

◀️ Ricca, Mitrovic, Mechele, De Ketelaere, Kossounou & Lang. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 9, 2021

De match bloedde door de vele wissels dood, maar in de slotfase drong een piepjong Club Brugge plots aan. De Cuyper en Badji zorgden voor de waarschuwingen, maar op aangeven van Van den Keybus knikte Perez fraai raak. Ook tegen Zulte Waregem was de Venezolaan al goed voor twee treffers.