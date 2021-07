Eén zekerheid na twee oefenmatchen van Anderlecht: er is dringend nood aan versterking op één positie

Het is waarschijnlijk het overduidelijke aanduiden, maar Anderlecht heeft dringend nood aan één bepaalde versterking: een spits. In de twee oefenmatchen tegen Utrecht en AZ werd dat pijnlijk duidelijk.

Achteraan staat het goed, met Hoedt die zich al meteen als de leider van de defensie opwerpt. Ook op het middenveld en de flanken draaide het goed, maar er was te weinig présence in de zestien. Isaac Kiese Thelin deed zijn best, maar is niet het profiel van spits die Vincent Kompany voor ogen heeft.

In het spel van Anderlecht wordt er een beweeglijke en fysiek sterke spits verwacht. Iemand die kan blijven lopen en ook in de ruimte kan aangespeeld worden. Dat is absoluut niet de kracht van Thelin.

Peter Verbeke is druk op zoek naar een nieuwe aanvaller, maar de zoektocht verloopt moeilijk. Het hier boven beschreven profiel is immers een type dat veel ploegen zoeken. Het wordt sowieso afwachten, maar dat betekent ook dat de nieuwe spits in recordtempo zal moeten ingewerkt worden.