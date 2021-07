Hoe Genk een toptalent verloor aan Club Brugge: "We wilden onze ziel niet verloochenen"

Noah Mbamba wordt één van de grootste talenten genoemd die bij Club Brugge rondloopt. "Bij de besten van Europa in zijn leeftijdscategorie", zei Vincent Mannaert over de 16-jarige verdediger. Maar hij kreeg zijn jeugdopleiding wel bij Genk. Hoe zijn ze hem daar kwijtgespeeld?

“Wel, in december 2019 zijn we voor het eerst met de familie Mbamba aan tafel gaan zitten”, zegt Roland Breugelmans, directeur opleidingen van Genk, in Krant van West-Vlaanderen. “We spraken ons volledige vertrouwen in hem uit, schetsten zijn toekomst en deden hem een contractvoorstel met het oog op zijn vijftiende verjaardag op 5 januari. De gesprekken bleven evenwel aanslepen, ook nadat we een aangepast voorstel deden."

Club Brugge was toen in de dans gesprongen. "Als de beslissing almaar wordt uitgesteld, weet je uit ervaring: we zijn niet de enige club die een voorstel deed. De voorstellen worden naast elkaar gelegd en sommige families of entourages kiezen dan voor het lucratiefste. In april is de familie ons komen zeggen dat ze de club zouden verlaten."

"Hadden we ja gezegd op hun voorstel, dan was Noah hier misschien nog. Maar we wilden onze ziel niet verloochenen: we wilden en konden ook niet meegaan in dat spel. Daarom zegden we: Dat is onze limiet, verder gaan we niet. Het is niet aangenaam om zo’n jongen naar een andere topclub te zien vertrekken, maar dat moet je verdragen.”