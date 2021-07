Zaterdag start nieuw seizoen met Supercup: meteen testcase voor VAR

Zaterdagavond ontvangt Club Brugge bekerwinnaar Racing Genk in de strijd om de Supercup. Op de parking van Jan Breydel zal geen VAR-busje meer te zien zijn, want vanaf dit seizoen wordt alles gereguleerd vanuit Tubeke.

Tijdens de Supercup zal de VAR voor het eerst aan het werk gaan vanuit het VAR Replay Centre, gelegen in het nationaal trainingscentrum in Tubeke. Het befaamde VAR-busje is dan ook verleden tijd. Vanuit Tubeke zal de VAR in communicatie staan met de scheidsrechters op het veld.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Racing Genk staat onder leiding van Jonathan Lardot. De VAR van dienst is Nicolas Laforge, die in Tubeke wordt bijgestaan door Ella De Vries en Dieter Van Esch.

Scheidsrechtersbaas Stephanie Forde gaf eerder deze week aan dat voor de Supercup nog wel een VAR-busje naar Brugge wordt gestuurd, als back-upplan. "Alle tests zijn tot dusver goed verlopen, dus ik heb er wel een goed oog", vertelde ze aan Sporza.